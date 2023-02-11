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Події

Не пожалів молоду кохану: на Полтавщині 45-річний чоловік зарізав 26-річну співмешканку

17:42 11 лютого 2023
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У Полтаві на вулиці Колійна сталася трагедія — чоловік зарізав свою співмешканку.

Як повідомили в поліції, слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце НП, встановила, що в приватному будинку 45-річний чоловік завдав ножового поранення 26-річній співмешканці.

За інформацією правоохоронців, трагедія сталася 8 лютого. Повідомлення до поліції надійшло від медиків про те, що у приватному будинку на вулиці Колійній 26-річна жінка отримала ножове поранення. Врятувати її не вдалося, від отриманих травм вона померла.

Затриманому повідомили про підозру та взяли під варту терміном 60 діб без права внесення застави.

Раніше схожий випадок стався у Глухові. Там під час сімейної сварки чоловік завдав смертельного ножового поранення своїй дружині, а потім наклав на себе руки.

А на Закарпатті чоловік зарізав власного малолітнього сина.

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