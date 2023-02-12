Дівам не варто втручатися в чужі справи, а Скорпіонам — позичати: гороскоп на 12 лютого 2023 року

Астрологи називають 12 лютого, 22-й місячний день, який триває майже дві календарні доби і завершує поточний тиждень з його астрологічними порадами, часом завершення справ, які раніше були поставлені на паузу. Це стосується не лише професійної сфери, а й особистих стосунків. Можливі відчуття дежавю — саме час завершити те, що повернулося до вас з минулого. Зірки радять присвятити цей час освіті — сьогодішній день несе мудрість та нові знання, які засвоюються швидко та легко.

Овен

На роботі не виявляйте надмірної активності. Є ризик, що ви отримаєте додаткове навантаження, а платити за нього ніхто не буде. У відносинах із близькими людьми виявіть терпіння і утримайтеся від критики, пише slovofraza.com.

Телець

На роботі все має бути добре. Більше часу та уваги доведеться приділити близьким людям, щоби зберегти теплу обстановку в домі. Увечері постарайтеся знайти заняття, яке дасть відпочинок голові та сприятиме відновленню витрачених за день ресурсів.

Близнюки

Рекомендується зменшити фізичні навантаження та намагатися уникати стресових ситуацій. У цей день ваша нервова система може бути дуже чутливою. При виконанні повсякденної роботи намагайтеся братися за ті справи, які не вимагають великих витрат часу.

Рак

Цей період може скластися невдало, оскільки не буде почуття стабільності та впевненості у своїх силах. Радуйте себе приємними дрібницями. Для гарного самопочуття є сенс розпочати курс оздоровчих процедур, записатися до спортзалу, сходити до басейну або спа-салону.

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Лев

Настав благополучний період, який внесе яскраві фарби практично у всі галузі діяльності. Ваша думка сподобається керівництву, так що не соромтеся висувати нові пропозиції. Ви легко досягатимете бажаних результатів.

Діва

Цього дня намагайтеся не втручатися у чужі справи. Можливі розбіжності з колегами, а також із начальством навіть із непринципових питань. Довіряйте своїй логіці, вона підкаже вам правильні рішення. Непоганий час для оформлення документів.

Терези

Можна запланувати справи будь-якої складності, ви впораєтеся з ними без проблем. Щедро обдаровуйте оточуючих знаками симпатії — щось приємне обов'язково вам повернеться. Вечір використайте для комфортного відпочинку, піклування про зовнішність, особисті захоплення.

Скорпіон

Більше довіряйте своєму внутрішньому голосу, особливо щодо людей, які викликають у вас недовіру. Зараз ви відчуватимете тих, від кого можуть виходити неприємності. Постарайтеся поки не давати грошей у борг: гроші вам не повернуть, а боржник ще й розпустить про вас брудні чутки.

Стрілець

Перешкоди можуть з'являтися там, де їх не чекаєте. Відкладіть з'ясування стосунків та пошуки винних. Зосередьтеся на вирішенні поточних питань. Не забувайте підтримувати близьких і самі не відмовляйтеся від допомоги. Намагайтеся більше відпочивати та не нехтувати повноцінним сном.

Козеріг

Багато часу доведеться приділяти спілкуванню з колегами, друзями, родичами або знайомими — це подарує вам безліч приємних хвилин. Справи, які викликають у вас роздратування чи здаються складними, краще відкласти. Приділіть особливу увагу здоров'ю.

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Водолій

Не дійте спонтанно чи необдумано. Якщо відчуваєте, що ситуація навколо вас починає розпалюватися, постарайтеся не опинитися в епіцентрі подій. Це гарний час для відновлення давніх зв'язків та спілкування. Обговоріть із друзями, чи не відновити вам якісь спільні заходи.

Риби

Йде сприятливий період подолання внутрішніх конфліктів. Ви можете побачити в істинному світлі власні бажання та цілі, відмовитися від давніх страхів та оман, які заважають рухатися вперед. Увечері не відмовляйте собі в насолодах, побалуйте приємними покупками.

Ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий склала відома астрологиня Людмила Булгакова. Вона називає цей місяць часом змін, швидких рішень та романтичних побачень.

Фото Pixabay

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