У Києві та трьох областях відключень електрики 12 лютого не буде, — ДТЕК

В Україні, як і раніше, застосовуються стабілізаційні відключення електрики, а під час ворожих ракетних атак — й екстренні.

Втім, як повідомляють в ДТЕК, на неділю, 12 лютого, «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії.

Це дозволяє сьогодні не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Втім, у разі перевантаження мереж можуть вводитися обмеження згідно стабілізаційних графіків.

Нагадаємо, що у перших числах лютого на Одещині сталася аварія на одній з високовольтних підстанцій, через що близько півмільйона користувачів залишалися без світла.

Фото Pixabay

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