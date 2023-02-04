«Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий»: Кабмін створив цілодобовий штаб у зв'язку із ситуацією в Одесі, за допомогою звернулися до Туреччини

Вранці у суботу, 4 лютого, в магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія — на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється, зокрема, й обласний центр, вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак.

«В Одесі та декількох прилеглих районах діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі — аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам», — повідомили в «Укренерго».

В компанії додали, що під час декількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Ремонтні бригади Укренерго відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання.



Масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі в компанії не прогнозують, енергоживлення буде повністю відновлено.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через ситуацію на Одещині доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника «Укренерго», представників мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

«Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій», — зазначив він та додав, що у місті мають цілодобово працювати всі «пункти незламності».

Нагадаємо, що в Одесі останніми днями діяли екстренні відключення.

Фото Pixabay

502

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram