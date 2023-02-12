39.48 / 40.17 42.02 / 42.89
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Рівненщині підліток трагічно загинув у день свого 14-річчя (фото)

12:01 12 лютого 2023
Рятувальники біля водойми

Рятувальники та правоохоронці все частіше повідомляють про трагічні наслідки прогулянок замерзлими водоймами. Так, днями під Києвом загинув 11-річний хлопчик, а напередодні не стало 14-річного підлітка.

Як повідомляють у ГУНП Рівненщини, у Рівному під кригу провалились діти. Двох вдалося врятувати, а третього знайшли через три години без ознак життя. Хлопець загинув у день свого народження.


Фото полиції

Трагедія сталася у водоймі, що у мікрорайоні Ювілейний. Врятованих хлопців шпиталізували.

Нагадаємо, що прогулянка дніпровською кригою ледь не стала останньою для 47-річного чоловіка та його 5-місячного онука. Це сталося у Горішніх Плавнях на Полтавщині. Допомога прийшла, коли чоловік стояв у воді по груди, тримаючи малюка над головою на витягнутих руках.

Фото поліції Рівненщини

596

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Обшук СБУ

Справа на мільярд: СБУ прийшла з обшуками до відомих екснардепа та олігарха (фото)

колонка

Не тільки лампочки: українці зможуть обміняти старі газові котли на нові

Субсидії

Постраждають не лише боржники: українцям нагадали, кому і чому не нарахують субсидію на комуналку

Годинник-гороскоп

Дівам не варто втручатися в чужі справи, а Скорпіонам — позичати: гороскоп на 12 лютого 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту