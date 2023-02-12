На Рівненщині підліток трагічно загинув у день свого 14-річчя (фото)

Рятувальники та правоохоронці все частіше повідомляють про трагічні наслідки прогулянок замерзлими водоймами. Так, днями під Києвом загинув 11-річний хлопчик, а напередодні не стало 14-річного підлітка.

Як повідомляють у ГУНП Рівненщини, у Рівному під кригу провалились діти. Двох вдалося врятувати, а третього знайшли через три години без ознак життя. Хлопець загинув у день свого народження.



Фото полиції

Трагедія сталася у водоймі, що у мікрорайоні Ювілейний. Врятованих хлопців шпиталізували.

Нагадаємо, що прогулянка дніпровською кригою ледь не стала останньою для 47-річного чоловіка та його 5-місячного онука. Це сталося у Горішніх Плавнях на Полтавщині. Допомога прийшла, коли чоловік стояв у воді по груди, тримаючи малюка над головою на витягнутих руках.

Фото поліції Рівненщини

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