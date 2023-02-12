Струс мозку та зламаний нос: Ганна Саліванчук шокувала результатом невдалого падіння (фото)

Українська акторка, зірка комедійного серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук отримала травму — струс мозку та перелам носу. Це сталося 10 лютого, коли рашисти завдали чергового масованого удару по Україні. Акторка в той день йшла до школи за сином, послизнулася та впала на сходах.

В Instagram акторка показале себе «у всій красі» — без масок та косметики, згадавши про слова підтримки одного із знайомих. Той порадив їй поставитися до травми, як до ролі, уявивши, що все це — грим. «І я подумала — точно! Я завжди грала гарних сексуальних дивчат, а мріяла зіграти якусь зечку-наркоманку, жінку, яку побили і яка страждає», — каже Саліванчук та пропонує режисерам пам'ятати, що вона може бути і такою.

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Ганна розповіла, що у той день їй вдалося отримати медичну допомогу під час повітряної тривоги, коли зазвичай дослідження не проводять. Втім, акторці зробили комп'ютерну томографію та рентген. Каже, що через те, що її упізнали. «Якби я була не акторка, я залишилася б без рентгена і КТ. Дуже шкода, що так. Дуже вдячна цій жіночці, звичайно, що вона все-таки погодилася зробити, але мені здається, це несправедливо», — додала вона.

Один з постів Ганна записала, ховаючись за іграшковим ведмедиком.

Вона розповіла, що їй порадили гормональні препарати, аби набряк швидше спав. Але акторка наразі відмовилася від уколів, бо дотримується правильного харчування та скинула 2,5 кілограми.

Нагадаємо, що влітку минулого року син Саліванчук Гліб травмувався, коли вони були у Буковелі. У платному пункті медичної допомоги за огляд дитини попросили 3500 гривень.

Фото з Instagram

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