Огляд за 3500 гривень та відмова зашивати рану дитині, якщо вона плакатиме: Ганна Саліванчук поскаржилася на лікарів у Буковелі

Актриса Ганна Саліванчук, яка раніше розповіла про несумлінних благодійників, потрапила в неприємну ситуацію під час відпочинку в Буковелі. Її старший син Гліб упав на металеву пластину, що стирчала з-під штучного покриття біля тубінгу.

Хлопчик розірвав коліно. Про інцидент Ганна розповіла в Інстаграмі.

Спочатку вона звернулася за допомогою до єдиного, як виявилося платного, пункту медичної допомоги. Там за огляд дитини попросили 3500 гривень.

«Питання не в платі. Я просто попросила сказати, чи потрібно накладати шви», — розповіла Ганна.

Акторка викликала «швидку». Медики порадили везти хлопчика до найближчої лікарні — до Яремчі, за 40 кілометрів, де можуть викликати хірурга. Але попередили, що накладати шви він не буде, якщо хлопчик плакатиме.

Ганна каже, що хірурга на місці не було. Медики довго заповнювали документи, а лікар, який прийшов через деякий час, шокував своєю поведінкою.

«Я можу тільки здогадуватися, але мені здається, що він був напідпитку. Лікар починає дивитися на ногу, знімати пластир, а малий плаче. Лікар каже: «Якщо він плакатиме, то їдьте в Івано-Франківськ і під загальним наркозом зашивайте коліно «. Я домовляюся з Глібом, заспокоюю його, він все одно плаче, кажу: «Не хвилюйся, зараз буде не боляче, нічого страшного не робитимуть». Лікар повертається і каже: «Не брешіть своїй дитині. Я зараз шитиму. Так, Глібе, зараз голка зайде тобі в коліно», — сказала Саліванчук.

Обурена актриса спитала, навіщо лікар так лякає дитину. Глібу таки наклали шви. За словами Ганни, лікар після цього просто розвернувся та пішов, не сказавши, що робити далі, як доглядати за швами. Лише порадив знайти іншого лікаря.

Саліванчук обурила не лише поведінка лікаря, а й те, що на такий великий курорт, де розташовані гірськолижні траси, атракціони, парки розваг практично немає фахівців. Її турбує те, що у разі серйозної травми, яка потребує негайного медичного втручання, людина може бути приречена.

Актриса розповіла, що наступного дня Гліб почував себе набагато краще.

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Фото instagram.com/salivanchuk.anna

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