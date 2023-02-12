Ворог вночі знову вдарив ракетами по Харкову та атакував Запорізьку область дронами-камікадзе

Протягом доби, що минула, ворог завдав 12 ракетних ударів, зокрема, знов вдаривши по Харкову. В місті зафіксовано три прильоти по цивільній інфраструктурі.

За даними Генштабу ЗСУ, також рашисти завдали 32 авіаційних удари, 6 з яких — із застосуванням БпЛА «Шахед-136». Чотири дрони-камікадзе були збиті. Ворог здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як повідомив очільник Харківськох ОВА Олег Синєгубов, по обласному центру вдарили ракетами С-300. Був пошкоджений один з інфраструктурних об’єктів. Осколкове поранення отримав 35-річний цивільний, його шпиталізовано.

А у Повітряному комануванні «Схід» розповіли про чергову ворожу атака дронів на критичну інфраструктуру регіону. Так, у Запорізькій області знищено 4 «Шахеди», ще один БПЛА «Орлан-10» ліквідований на території Донецької області.

Противник, як і раніше, продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших населених пунктів.

«У Брилівці та Новокиївці тимчасово зайнятої території Херсонської області відзнчаються спроби окупаційної так званої «місцевої адміністрації» відібрати житло у місцевого населення. Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної «місцевої адміністрації», — повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони протягом доби, що минула, завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також, наші захисники збили літак Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс.

За даними Генштабу, українські бійці ліквідували ще 900 окупантів та багато техніки ворога.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що наступ росіян вже почався і йде він на Донбасі, де тривають запеклі бої. Він назвав їх масштабними.

Ілюстративне фото зі сторінки Повітряного командування «Південь»

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