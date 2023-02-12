Понад 20 російських генералів, імовірно, загинули на війні, яку росія розв'язала проти України. Чергового російського генерала, Дмитра Ульянова, ліквідували 6 лютого. Це негативно позначається на військах окупантів. Про це повідомляє Nikkei.

Генерали командують сотнями й тисячами солдатів. Отже, велика кількість загиблих генералів свідчить про слабкість армії. Британські ЗМІ повідомили в червні, що було вбито понад 10 генералів. Японія оцінює загальну кількість загиблих у понад 20, спираючись на розвідувальні дані, зібрані у співпраці зі США і Європою.

За словами генерала у відставці Кійофумі Івати, колишнього начальника штабу наземних сил самооборони Японії, ця цифра «неймовірно висока». У США, наприклад, майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу. Популярна теорія полягає в тому, що Україна змогла відстежити цих воєначальників по сигналах мобільних телефонів — метод зв'язку, який російські війська були змушені використовувати через застосування на фронті радіоелектронної боротьби. Відтоді москва заборонила використання мобілок.

Генерал Івата пояснює незвично велику кількість загиблих генералів перевагою українських військових у кібернетичній війні, що дозволяє Києву дізнаватися про їхнє місцеперебування.

«Загибель генерала послаблює бойовий дух військ», — сказав він.

Високопоставлений представник японської розвідки висловив ще одну версію.

«У двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні», — сказав він, маючи на увазі Донецьк і Луганськ, значна частина яких контролюється росією.

Ще один момент, який став очевидним за останній рік, — це неповноцінність російського військового озброєння — те, що цілком може турбувати Індію, яка половину своєї зброї отримує з росії.

Радник з питань національної безпеки Індії Аджит Довал зустрівся з американським колегою Джейком Салліваном у Білому домі 31 січня, щоб обговорити питання ширшої співпраці у сфері військових технологій, а також спільних розробки та виробництва. Делі покладається на російську зброю ще з радянських часів, в той час, як США надають військову допомогу Пакистану, з яким Індія втягнута в прикордонний конфлікт через регіон Кашмір. Понад 20% російського експорту зброї припадає на Індію. Індія не брала участі в очолюваній Заходом кампанії економічних санкцій проти росії. Військова підтримка дає США розмінну монету, щоб допомогти залучити Делі ближче до своєї орбіти.

Військова неадекватність, продемонстрована загибеллю російських генералів, може занепокоїти й Пекін.

«Схоже, що Китай непомітно почав надавати військову підтримку росії», — сказав представник японської розвідки.

Тим часом стало відомо, як російське військове керівництво знищує еліту армії.

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