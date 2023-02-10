Йдуть до краху: стало відомо, як російське військове керівництво знищує еліту армії

У світлі наближення річниці вторгнення окупантів до України телеграм-канал «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників спецслужб, підняв питання про один із найбільш постраждалих підрозділів російських військ — повітряно-десантні війська російської федерації. На його думку, внаслідок невмілого управління і постановки неможливих до виконання завдань, командування так званої «спецоперації» системно і ґрунтовно знищувало власні, найбільш боєздатні підрозділи.

«Перший асоціативний приклад — операція із захоплення аеропорту Гостомеля. Операція, заснована виключно на вертолітному десанті, була приречена на провал ще на етапі планування. Наївні припущення з боку російського командування, що ЗСУ не здатні чинити належного опору, призвели до масової загибелі російських військовослужбовців. Варто зауважити, що до виконання наказу було залучено одних із найкращих — десантників 11-ї гв. десантно-штурмової бригади. Подібна доля чекала на десант, перед яким було поставлено завдання захоплення аеропорту м. Васильків, Київської області. Без належної підтримки операція була провалена. Приблизно в ці ж дати, важких втрат зазнали військовослужбовці 331-го гв. парашутно-десантного полку. Включно із загиблим командиром полку — полковником Сергієм Сухарєвим».

Далі, пише телеграм-канал, була невдала спроба атаки на Миколаїв і підрив штабу в Ізюмі, в результаті якого загинуло безліч військовослужбовців ПДВ рф, включно з генерал-майором Симоновим.

«У всього перерахованого вище є схожі параметри — на підрозділи ПДВ покладалися невластиві їм завдання, що і призвело до масових втрат серед особового складу. У підсумку, «цапом-відбувайлом» був обраний командувач ПДВ генерал-полковник Сердюков. Саме він був покараний за надзвичайно високі втрати і невиконання поставлених завдань. Надалі командувачем було призначено генерал-полковника Теплинського, що загалом ніяк не вплинуло на подальшу долю військовослужбовців ПДВ. Їх так само продовжили відправляти на «самогубні операції». Теплинський же, маючи в голові ту «межу втрат», яку йому б не хотілося переступати, посварився з начальником Генерального Штабу генералом Герасимовим, внаслідок озвучених вимог останнього щодо залучення сил ПДВ до наступальних операцій. Розуміючи потенційну катастрофу і обсяг можливих втрат для ПДВ, Теплинський прийняв рішення «умити руки».

На сьогодні, за даними «Досьє шпигуна», підрозділи ПДВ окупантів мало чим відрізняються від звичайного підрозділу сухопутних військ. І, фактично, використовуються так само, як регулярні військові підрозділи армії росії. А військові частини доукомплектовують молодими і ненавченими мобілізованими, які навряд чи розуміють, що таке армія.

Нагадаємо глава міноборони Великобританії Бен Воллес у зверненні до парламенту сказав: «Боєздатність розгорнутих сухопутних військ росії знизилася більш ніж на 50%».

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