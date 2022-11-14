Україна обіграла Ісландію та продовжує боротьбу за вихід на баскетбольний ЧС-2023: відеоогляд матчу

У понеділок, 14 листопада, чоловіча збірна України з баскетболу, яка розгромила на виїзді Нідерланди (96:77), приймала в Ризі команду Ісландії. Нагадаємо, наприкінці серпня «жовто-сині» на виїзді прикро поступилися острів'янам у овертаймі (88:91).

Кваліфікація ЧС-2023

Україна — Ісландія — 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

Україна: Липовий (16 очок), Кравцов, Крутоус (по 13), Лукашов (10), Сидоров (8), Герун, Ткаченко (по 6), Тиртишник (3), Бобров, Войналович (по 2), Ковальов (0).

Обом командам кров із носа необхідна була перемога — Україні для того, щоб продовжувати сподіватися на вихід до фінальної частини світової першості (туди пройдуть три найкращі команди групи), а Ісландії, щоб не відпустити Грузію, яка саме йде на заповітному третьому рядку.

Напевно, саме тому перша чверть вийшла малорезультативною, баскетболісти багато помилялися, але з нервами все ж таки краще впоралися номінальні гості — 18:14 на їхню користь. У другій чверті «жовто-сині» вирівняли ситуацію й навіть пішли на велику перерву, ведучи в рахунку (35:33), але потім знову дозволили супернику повести (51:53) перед заключною чвертю.

Зрештою, заключну десятихвилинку підопічні Айнарса Багатскіса провели просто блискуче й зрештою здобули таку важливу перемогу — 79:72. Найрезультативнішим у нашій збірній став захисник «Прометея» Олександр Липовий із 16 очками, в ісландців найвлучнішим виявився представник іспанської «Сарагоси» Тріггві Глінасон (24 бали).

Зазначимо, що в інших матчах ігрового дня Італія мінімально здолала на виїзді Грузію (85:84), а Іспанія пізніше прийматиме на своєму майданчику Нідерланди.

Становище команд: 1. Італія — 14 очок (8 матчів); 2. Іспанія — 13 (7); 3. Грузія — 12 (8); 4. Ісландія — 12 (8); 5. Україна — 11 (8); 6. Нідерланди — 7 (7).

Додамо, що збірна України завершить виступ у відбірному турнірі наступного року, коли зіграє на виїзді з Італією (23 лютого) та в номінально домашньому поєдинку прийме Нідерланди (26-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний баскетбольний тренер іспанець Хосе Марія Мартін Урбано помер прямо на стадіоні під час матчу рідної команди.

Фото fiba.com

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