Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник зосереджує основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області.

«Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства — пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також повідомили, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів ворога.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що для організації атаки дронів окупанти ймовірно залучили курдських найманців.

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