Росіяни продовжують атакувати Україну. Для організації атаки дронів окупанти ймовірно залучили іноземних найманців. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Чергове перехоплення розмов окупантів під час масованої атаки української території дронами-камікадзе 10 лютого. Це короткий діалог двох операторів „Shahed“, які уточнюють координати цілі. При цьому, співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Тобто, командування окупаційних військ залучає до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів. Це перехоплення може свідчити проте, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання „Shahed“», — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців.

Як писали «ФАКТИ», росія та Іран просуваються в реалізації планів щодо будівництва нового заводу в росії, який може виготовити щонайменше 6000 іранських безпілотників для війни в Україні.

Нещодавно також повідомлялось, що в Україну завезли перших «Ловців Шахедів». У Мережі показали, як вони борються з іранськими дронами-камікадзе.

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram