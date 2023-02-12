39.48 / 40.17 42.02 / 42.89
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ДТЕК вирішила не відключати світло у Києві й 13 лютого

19:59 12 лютого 2023
Відключення світла

В Україні продовжують застосовуватися стабілізаційні, а подекуди й екстрені, відключення електрики. Як повідомляють в ДТЕК, на 13 лютого «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії.

«На наступний день „Укренерго“ не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків», — йдеться у повідомленні компанії.

Як писали «ФАКТИ», 12 лютого в столиці також не було відключень електрики.

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Обшук СБУ

Справа на мільярд: СБУ прийшла з обшуками до відомих екснардепа та олігарха (фото)

Субсидії

Постраждають не лише боржники: українцям нагадали, кому і чому не нарахують субсидію на комуналку

гривні

Частині українців у квітні перерахують пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

колонка

Не тільки лампочки: українці зможуть обміняти старі газові котли на нові

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту