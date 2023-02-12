ДТЕК вирішила не відключати світло у Києві й 13 лютого

В Україні продовжують застосовуватися стабілізаційні, а подекуди й екстрені, відключення електрики. Як повідомляють в ДТЕК, на 13 лютого «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії.

«На наступний день „Укренерго“ не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків», — йдеться у повідомленні компанії.

Як писали «ФАКТИ», 12 лютого в столиці також не було відключень електрики.

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