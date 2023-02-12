Українська чемпіонка світу та Європи виходить заміж: хто обранець красуні-плавчині

Знаменита українська плавчиня, чемпіонка світу та шестиразова чемпіонка Європи Дарина Зевіна, яка завершила кар'єру наприкінці минулого року, виходить заміж.

Про радісну подію у своєму житті 28-річна Дарина та її коханий повідомили на своїх сторінках в Instagram. Обранцем спортсменки став член збірної України з плавання на короткій воді 22-річний Ілля Лінник, який у грудні 2022-го представляв нашу країну на чемпіонаті світу у Мельбурні.

«Шановні панове, вона сказала „Так“! (10.01.2023)», — йдеться в повідомленні під фото, на якому видно заручне кільце (чи спортсмен зробив пропозицію руки та серця ще в січні, а повідомила пара лише зараз, чи то на радощах вони переплутали перший місяць року з другим).

Ілля та Дарина

Нагадаємо, що у колекції нагород Дарини Зевіної — 11 медалей чемпіонатів світу та Європи. Крім того, киянка — чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор, віцечемпіонка Всесвітньої універсіади та багаторазова переможниця етапів Кубка світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон Європи одружився з красунею зі Швейцарії.

Фото Instagram

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