З днем подруги: барвисті привітання у віршах та листівках
У понеділок, 13 лютого, православна церква вшановує пам'ять святого Микити Печерського. У народі його вважають покровителем вогню, захисником від пожеж, блискавок та палючого сонця.
У світі також відзначається Всесвітній день радіо, Міжнародний день жіночої дружби та Міжнародний день боротьби з епілепсією.
Міжнародний день жіночої дружби ще називають День подруг (Galentine's Day). Це неофіційне свято, яке було названо за аналогією з Днем Святого Валентина.
Історія святкування розпочинається з 2009 року, коли на телебаченні показали серіал про повсякденне життя співробітників, які працюють у сфері відпочинку в Америці.
З Днем подруги щиро вітаю,
Щастя й радості, звісно, бажаю.
Бажаю достатку і море любові,
Щоб всьго у тебе було доволі.
Здоров’я і сили щоб не полишали,
Щоб квіти оселю твою прикрашали,
Щоб в небі безхмарному сяяло сонце
І щиро всміхалось тобі у віконце.
Дружба жіноча різною буває,
Хтось роками дружить, а хто — то відразу втрачає,
А наша дружба міцніша у світі,
Наші долі в одну назавжди оповиті.
З Днем подруги, мила, тебе я вітаю,
Від щирого серця тобі я бажаю,
Радості, щастя, здоровою бути,
І дружбу нашу святу зберегти й не забути.
Ти подруга, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я у Тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
Подруга найкраща моя,
Тобі бажаю я любові!
Нехай очі світяться добром,
Хай щастя не покине дім!
Дякую, що ти зі мною
Буваєш в радості і горі.
Що грієш в холоднечу,
Ховаєш у спеку
І мій психолог по неволі.
***Дорога моя подруга! Ми знаємо одна одну не один десяток років і я можу з впевненістю стверджуватися, що ти найкраща з жінок, які мені зустрічалися у житті. Ти вірна подруга, кохана дружина, любляча мати, вправна господиня, цінний співробітник. У цей день бажаю тобі наснаги та витривалості, енергії та душевного спокою! Мрій на повну та втілюють це у життя.
*** Будь завжди чарівною, навіть з хаосом на голові й в халаті. Бажаю залишатися завжди коханої, а ще удачі й щастя у квадраті. Вітаю тебе!
Завтра, 14 лютого, усі закохані відзначатимуть День святого Валентина. Символом цього дня є листівка у вигляді червоного серця — валентинка. Також прийнято дарувати дівчатам та жінкам квіти та солодощі.96
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