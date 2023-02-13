З днем подруги: барвисті привітання у віршах та листівках

У понеділок, 13 лютого, православна церква вшановує пам'ять святого Микити Печерського. У народі його вважають покровителем вогню, захисником від пожеж, блискавок та палючого сонця.

У світі також відзначається Всесвітній день радіо, Міжнародний день жіночої дружби та Міжнародний день боротьби з епілепсією.

Міжнародний день жіночої дружби ще називають День подруг (Galentine's Day). Це неофіційне свято, яке було названо за аналогією з Днем Святого Валентина.

Історія святкування розпочинається з 2009 року, коли на телебаченні показали серіал про повсякденне життя співробітників, які працюють у сфері відпочинку в Америці.

З Днем подруги щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всьго у тебе було доволі.

Здоров’я і сили щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

Дружба жіноча різною буває,

Хтось роками дружить, а хто — то відразу втрачає,

А наша дружба міцніша у світі,

Наші долі в одну назавжди оповиті.

З Днем подруги, мила, тебе я вітаю,

Від щирого серця тобі я бажаю,

Радості, щастя, здоровою бути,

І дружбу нашу святу зберегти й не забути.

Ти подруга, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я у Тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра Тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

Подруга найкраща моя,

Тобі бажаю я любові!

Нехай очі світяться добром,

Хай щастя не покине дім!

Дякую, що ти зі мною

Буваєш в радості і горі.

Що грієш в холоднечу,

Ховаєш у спеку

І мій психолог по неволі.

***Дорога моя подруга! Ми знаємо одна одну не один десяток років і я можу з впевненістю стверджуватися, що ти найкраща з жінок, які мені зустрічалися у житті. Ти вірна подруга, кохана дружина, любляча мати, вправна господиня, цінний співробітник. У цей день бажаю тобі наснаги та витривалості, енергії та душевного спокою! Мрій на повну та втілюють це у життя.

*** Будь завжди чарівною, навіть з хаосом на голові й в халаті. Бажаю залишатися завжди коханої, а ще удачі й щастя у квадраті. Вітаю тебе!

Завтра, 14 лютого, усі закохані відзначатимуть День святого Валентина. Символом цього дня є листівка у вигляді червоного серця — валентинка. Також прийнято дарувати дівчатам та жінкам квіти та солодощі.

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