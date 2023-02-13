Малиновського у прямому ефірі обізвали росіянином: вибачень коментатора футболісту виявилося замало (відео)

Футболіст збірної України Руслан Малиновський, який змінив «Аталанту» на «Марсель», допоміг своїй команді відсвяткувати чергову перемогу у скандальному матчі чемпіонату Франції проти «Клермона», який розпочався з 45-хвилинним запізненням через заворушення на стадіоні та застосування поліцією сльозогінного газу. Півзахисник заробив пенальті, а марсельці зрештою перемогли — 2:0.

Проте українським уболівальникам поєдинок більше запам'ятається тим, що коментатор американського телеканалу beINSPORTS USA Філ Шоєн у прямому ефірі обізвав Малиновського «росіянином». Ба більше, після того, як українець невдало виконав штрафний удар, коментатор знущально назвав промах гравця «супутникболом на Москву».

Першою на образу телевізійників відреагувала дружина українського футболіста. «Росіянин? Такі некомпетентні люди не повинні коментувати такі матчі. Ганьба!» — написала Роксана Малиновська у соціальних мережах.

Зачепила за живе помилка коментатора й самого Руслана. «Що сталося? Хто саме коментував цей поєдинок?» — написав у Twitter Малиновський, вказавши beINSPORTS USA.

Незабаром з'явилася відповідь американця. При цьому Філ Шоєн знайшов виправдання своїй помилці у форс-мажорі та приніс у соцмережах вибачення Малиновському.

«Руслане, щиро перепрошую за обмовку. Я часто повторював, що український футболіст. Однак після вашого удару я одного разу сказав „Москва“. Після того, як я заповнював ефір протягом години через сльозогінний газ, у мене не було уявлення про росію. Серйозні, болючі часи, над якими я молюся. Перепрошую за помилку», — написав телекоментатор Філ Шоєн у своєму Twitter.

Телекоментатор Філ Шоєн

Щоправда, «твіттерських» вибачень Руслану Малиновському мало. Футболіст назвав умову, за якої він готовий їх прийняти.

«Чорт забирай, я не думав, що сльозогінний газ у Франції міг вплинути на вас у Флориді. Мені шкода. Оскільки ви припустилися помилки на телебаченні, я хотів би почути вибачення під час наступної прямої трансляції, а не в Twitter», — написав Малиновський Шоєну у відповідь на його вибачення.

Нижче Руслан зазначив кілька акаунтів, які збирають фінансову допомогу Україні, і закликав коментатора задонатити та підтвердити це скріншотом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-красень Руслана Малиновського вибив «ПСЖ» з Ліонелем Мессі з Кубка Франції.

Фото ФК «Марсель»

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