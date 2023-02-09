Фірмовий гол Малиновського вибив Мессі та компанію з Кубка Франції: відеоогляд матчу

Один з лідерів збірної України з футболу Руслан Малиновський, який змінив «Аталанту» на «Марсель», продовжує феєрити у складі французького гранда. У минулому турі чемпіонату країни півзахисник вразив ворота «Ніцци», а цього разу його фірмовий «постріл» вибив з розіграшу Кубка Франції грізний «ПСЖ» з новоспеченим чемпіоном світу Ліонелем Мессі та Неймаром у складі.

У поєдинку 1/8 фіналу Малиновський, який відіграв усю зустріч, за рахунку 1:1 потужно «вистрілив» здалеку, не залишивши шансів чемпіону Європи у складі збірної Італії голкіперу Джанлуїджі Доннаруммі та приніс своїй команді путівку до чвертьфіналу — 2:1 (Санчес, 31, з пенальті, Малиновський, 57 — Серхіо Рамос, 45+2). Поки що Руслан забиває у Франції лише знаменитим воротарям (у матчі з «Ніццою» українець вразив ворота данця Каспера Шмейхеля).

Вибивши з турніру головного фаворита («Марсель» не перемагав «ПСЖ» вдома з 2011 року!), команда Ігора Тудора зберігає добрі шанси на завоювання першого з далекого 1989-го Кубка Франції, адже, крім марсельців, у вісімці найсильніших з представників елітного дивізіону. залишилися лише «Ліон», «Тулуза», «Нант» і, можливо, «Ланс» (9 лютого грає на полі «Лор'яна»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський відправив на фронт військову вантажівку.

Фото Twitter ФК «Марсель»

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