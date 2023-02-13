Пожежа у приватному будинку в Дніпрі: загинув чоловік, постраждала жінка

У ніч на 13 лютого у Дніпрі сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинув чоловік та постраждала жінка.

Як повідомили у ДСНС, повідомлення про пожежу на вулиці Автобусна Новокодацького району міста надійшло близько 11 години вечора 12 лютого.

Рятувальники, які прибули до місця події, встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхової господарської будівлі. Полум'я охопило приміщення будівлі та була загроза поширення пожежі на дах.

Під час ліквідації спалаху у господарській споруді пролунав вибух у житловому будинку, розташованому поруч. Вибух зруйнував конструкції одноповерхового житлового будинку і полум'я охопило понівечені внутрішні приміщення та дах. Площа пожежі збільшилась.

До місця події було спрямовано додатково пожежно-рятувальні підрозділи.

Внаслідок події травмовано жінку 1978 року народження. Постраждалу госпіталізовано до лікувального закладу. У неї опіки верхніх кінцівок та закрита черепно-мозкова травма.

Конструкції житлового будинку знищено. Пошкоджено господарську споруду та автомобіль Hyundai-Tucson.

Загальна площа пожежі склала 120 кв.

Під час ліквідації пожежі та розбору зруйнованого будинку рятувальниками виявлено тіло чоловіка.

Пожежу ліквідували о пів на другу ночі.

Раніше ми писали про пожежу в одному з приватних будинків, розташованому в Голосіївському районі Києва.

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