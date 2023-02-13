Росія може готувати нову масовану ракетну атаку: в ЗСУ назвали ймовірну дату

Росія не відмовилася від тактики масованих ракетних ударів по Україні. З огляду на двотижневі проміжки між атаками — наступна може припасти саме на річницю повномасштабного вторгнення рф 24 лютого.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає «Укрінформ».

«Наразі корабельне угруповання перебуває в тій самій кількості, продовжують перебувати на службі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами „Калібр“. Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак», — сказала Гуменюк.

За її словами, це може бути як масована атака, так і комбінована ракетна атака, а також можливі і точкові удари.

«Як правило, пуски з підводних човнів ускладнені у виявленні. Таким чином ворог може тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів. Пам'ятаймо про те, що вони частіше грають м'язами», — акцентувала Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни також тримають напоготові ще надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування і скоріш за все проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.

«Якщо говорити про часовий проміжок від одного масованого удару до іншого — це, як правило, до двох тижнів. Можемо зауважити, що від попередньої до наступної масованої атаки — - це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові», — заявила Гуменюк.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Харківщини — найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Сьогодні зранку росіяни знов обстріляли Куп'янськ, пошкодивши житлові будинки та спричинивши пожежі.

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