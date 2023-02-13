Засуджені вбивці розгулюють на свободі: вони були завербовані групою «Вагнера» у в’язницях для фронту

Перші в'язні, завербовані на війну в Україні, повертаються з фронту і опиняються на волі, серед них — тяжкі злочинці та вбивці. Один з них — 35-річний Станіслав Богданов, повідомляє російське інтернет-видання «Холод».

Згідно з повідомленням, Богданов був засуджений до 23 років ув'язнення в колонії суворого режиму у вересні 2012 року, через десять років він вийшов на свободу. Богданов жорстоко катував і вбив 32-річного чоловіка. Ще до цього вбивства він, як кажуть, відсидів чотири з половиною роки у в'язниці, серед іншого, за напад при обтяжуючих обставинах.

У липні 2022 року до в'язниці Богданова у Великому Новгороді, приблизно за 160 кілометрів на південь від Санкт-Петербурга, прийшов вербувальник з групи найманців «Вагнера». На початку серпня 35-річний хлопець перебував в окопі під Луганськом. Через вісім днів у нього влучив артилерійський снаряд, і він був змушений поїхати до реабілітаційного центру.

«Були люди, які не протрималися і 24 годин», — цитує Богданова видання.

Згідно з його власним рахунком, 35-річний чоловік все ще отримує 200 000 рублів на місяць від Wagner Group. Завдяки цьому він хоче почати нове життя, заробити грошей, побудувати будинок.

У минулому група найманців «Вагнера» завербувала десятки тисяч ув'язнених у російських в'язницях для участі у війні в Україні. Їм обіцяли гроші і свободу після шести місяців на війні. Багато з них загинули на фронті.

Нагадаємо, що опубліковано ще одне відео з «вбивством кувалдою» найманця ПВК «Вагнер».

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