39.51 / 40.14 41.91 / 42.77
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українська авіація завдала 14 влучних ударів по ворогу, а ракетники та артилеристи ліквідували станцію РЕБ росіян, — Генштаб

18:50 13 лютого 2023
військовий

Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення, повідомили в Генштабі.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник з танків, мінометів та артилерії вдарив по районах 27 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультино, Озарянівка, Диліївка та Майорськ.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під обстріл потрапили райони 18 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку росіяни вели вогонь по Времівці, Новополі, Ольгівському, Гуляйполю, Староукраїнці, Чарівному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новоандріївці, Степовому, Кам'янському та Іллінці.

Під мінометний та артилерійський вогонь потрапив Херсон.

На полігонах білорусі продовжуються заходи бойової підготовки військ росії.

За даними Генштабу, почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці росії, які перебувають у підрозділах армійського корпусу Південного військового округу, відмовляються йти в наступ.

Тому мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають з другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів й формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених росіян. Крім того, приміщення дитячої лікарні № 3 також переобладнане під військовий шпиталь.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ супротивника.

Нагадаємо, втрати росіян в Україні сьогодні вже перевищили 138 тисяч окупантів.

27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення

Індексація пенсій: кому не варто чекати підвищення суми виплат

пенсіонери

Залишилися без грошей: у ПФУ розповіли, чому не всім пенсіонерам доплачують до пенсії вікову доплату

Виплати ВПО

Червоний Хрест розпочав виплати по 2,5 тисячі грн: хто з українців має право на допомогу

колонка

Не тільки лампочки: українці зможуть обміняти старі газові котли на нові

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту