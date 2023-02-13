Українська авіація завдала 14 влучних ударів по ворогу, а ракетники та артилеристи ліквідували станцію РЕБ росіян, — Генштаб

Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення, повідомили в Генштабі.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник з танків, мінометів та артилерії вдарив по районах 27 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультино, Озарянівка, Диліївка та Майорськ.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під обстріл потрапили райони 18 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку росіяни вели вогонь по Времівці, Новополі, Ольгівському, Гуляйполю, Староукраїнці, Чарівному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новоандріївці, Степовому, Кам'янському та Іллінці.

Під мінометний та артилерійський вогонь потрапив Херсон.

На полігонах білорусі продовжуються заходи бойової підготовки військ росії.

За даними Генштабу, почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці росії, які перебувають у підрозділах армійського корпусу Південного військового округу, відмовляються йти в наступ.

Тому мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають з другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів й формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених росіян. Крім того, приміщення дитячої лікарні № 3 також переобладнане під військовий шпиталь.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ супротивника.

Нагадаємо, втрати росіян в Україні сьогодні вже перевищили 138 тисяч окупантів.

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