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Україна

Мінус три танки і півтисячі окупантів: стали відомі втрати ворога 12 лютого

8:48 13 лютого 2023
Знищена бронетехніка

Українські військові в боях 12 лютого ліквідували ще 560 російських загарбників, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення в живій силі становить 138 340 військових. Такі дані озвучили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, перетворилися на брухт 3 ворожі танки, 4 бойові броньовані машини, 3 артилерійські системи, а також по 2 одиниці автомобільної техніки та спеціальної військової техніки.

На підтвердження даних Генерального штабу воїни бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського показали відео вдалого полювання оперативних безпілотників на ворожий танк.

Нагадаємо, що російського «гарматного м'яса» на фронті може поменшати — засновник ПВК «Вагнер» євген пригожин заявив, що припинив вербування російських злочинців, які відбувають покарання у тюрмах, для участі у війні в Україні,

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