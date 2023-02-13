Вперше футболіст збірної зізнався, що він гей: у нього росте маленький син (відео)

Футболіст збірної Чехії Якуб Янкто, який дійшов з командою до чвертьфіналу Євро-2020, розкрив свою сексуальну орієнтацію і першим із гравців збірних відкрито заявив, що він гей.

27-річний півзахисник празької «Спарти» (його контракт належить іспанському «Хетафе»), котрий зіграв за національну команду 45 матчів і забив 4 м'ячі, опублікував у Twitter короткий ролик з докладним описом причин, з яких він вирішив розповісти правду.

«Привіт, я Якуб Янкто. Як і у всіх, маю свої сильні сторони. Я маю свої слабкості. В мене є сім'я. У мене є друзі. У мене є робота, яку я виконую якнайкраще протягом багатьох років, серйозно, професійно і з пристрастю. Як і всі, я також хочу жити вільно. Без страхів. Без упереджень. Без насильства. Але з коханням. Я гомосексуал, і більше не хочу приховувати цього», — заявив футболіст.

Лише за першу годину відео набрало понад 400 тисяч переглядів. Крім того, слова підтримки чеському футболісту надіслали ФІФА, УЄФА, англійська прем'єр-ліга, мадридський «Реал», «Барселона» та багато інших.

Зазначимо, що фланговий півзахисник Якуб Янкто — вихованець празької «Славії». Ще в юні роки він перебрався до італійського «Удінезе», після чого грав у серії А за «Сампдорію», а в іспанській примері — за «Хетафе».

Цікаво, що зовсім недавно футболіст був щасливий поряд із гарною брюнеткою Маркетою Османською, від якої у нього є син Давид. Але останнім часом колишня кохана Янкто звинувачує гравця-мільйонера у тому, що він навіть не платить аліменти на дитину.

Якуб Янкто з колишньою коханою та маленьким сином

Додамо, що Янкто пішов шляхом австралійця Джоша Кавалло, який публічно заявив про свою нетрадиційну орієнтацію в 2021 році, і Джейка Деніелса з «Блекпула», який є єдиним чинним британським футболістом-геєм, що не приховує цього. До речі, зовсім недавно екскохана колишнього футболіста «Динамо» Беньяміна Вербича звинуватила словенця у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарного воротаря Мануеля Нойєра звинуватили у гей-зв'язку з тренером.

Фото fotbal. cz, Instagram

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