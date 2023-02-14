Наступниця Кім Чен Ина: юна дочка лідера КНДР все частіше з’являється поруч із батьком на офіційних заходах

Днями у Пхеньяні відбувся військовий парад на честь 75-річчя армії КНДР. Площею Кім Ір Сена проїхала велика колона величезних міжконтинентальних балістичних ракет. На зброю, якою Північна Корея лякає сусідні країни, з явним задоволенням дивився лідер КНДР Кім Чен Ин. Поруч із ним на трибуні стояла дівчинка.

За останні три місяці вона з'являється на публіці поряд із Кімом уже вп'яте. Навряд це випадково. Західні ЗМІ впевнені, що це Кім Чжу Е — середня дитина лідера КНДР. Про доньку Кім Чен Ина відомо небагато. Навіть її вік точно назвати ніхто не може. Передбачається, що дівчинці зараз років десять чи трохи більше.

Вперше Кім Чжу Е з'явилася на публіці у листопаді минулого року. Тоді Пхеньян провів чергові випробування балістичної ракети. Дівчинка була в білому пуховику, червоних балетках, волосся зібране в хвостик. Вона тримала Кім Чен Ина за руку.

Тоді західні спостерігачі припустили, що правитель Північної Кореї хоче створити собі імідж дбайливого батька.

Проте з кожною новою появою Кім Чжу Е її образ змінювався. Наряди дочки Кіма ставали суворішими, а вона сама виглядала все старшою. Змінився і епітет, який використовують офіційні ЗМІ КНДР, коли пишуть про цю дівчинку. Спочатку її називали «улюбленою дочкою» Кім Чен Ина. Тепер уже двічі про неї пишуть, як про «шановну дочку». А це найповажніше звернення в Північній Кореї. Сам Кім Чен Ин удостоївся епітету «шановний» тільки після того, як було оголошено, що він стане наступником Кім Чен Іра.

Саме цей нюанс і змушує тепер західні ЗМІ припускати, що Кім Чен Ин визначився зі своїм наступником, а вірніше — з наступницею!

Лідер КНДР почав готувати своїх співвітчизників до того, що згодом ними керуватиме жінка — його дочка. А Заходу Кім дає чіткий сигнал — ні він, ні його родина не мають наміру нічого змінювати в країні та відмовлятися від влади.

Особливо переконливо виглядає це припущення після появи у північнокорейських ЗМІ фотографії, на якій Кім Чен Ин та Кім Чжу Е позують на тлі високопоставлених військових у парадній формі.

Нагадаємо, КНДР утворилася 1948 року. З першого дня існування республіки їй керує родина Кім. Державна пропаганда стверджує, що Кіми походять від стародавнього священного роду. Це дає їм право правити у Північній Кореї. Кім Чен Ин є представником третього покоління Кімов при владі. І, схоже, він має намір забезпечити передачу правління четвертому поколінню. Він хоче, щоб все пройшло гладко для «шановної доньки».

Додамо, що росія та Північна Корея відновили торгівлю — це підтверджено супутниковими знімками.

530

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram