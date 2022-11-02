Територіальне вторгнення: вперше в історії КНДР запустила ракети через морський кордон із Південною Кореєю

У середу, 2 листопада, Північна Корея здійснила запуск щонайменше 17 ракет. Вперше в історії одна з ракет КНДР перетнула морський кордон із Південною Кореєю. Це була балістична ракета малого радіуса дії. Вона впала в море приблизно за 60 км від південнокорейського міста Сокхчо, яке розташоване поблизу демаркаційної лінії з КНДР.

Ще одна ракета впала в море приблизно за 160 кілометрів від острова Улліндо. Влада Південної Кореї закликала місцевих жителів вирушити в укриття. Було оголошено повітряну тривогу.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що запуск ракети через морський кордон є «по суті територіальним вторгненням з боку КНДР». Він скликав екстрене засідання ради національної безпеки.

Генштаб Республіки Корея заявив, що південнокорейська армія «не зазнає таких провокацій з боку КНДР і відповість твердо та рішуче, у рамках тісної співпраці Південної Кореї та США». У результаті Сеул здійснив запуск трьох ракет, теж через морський кордон.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також скликав раду національної безпеки. Токіо засудило дії КНДР.

Пхеньян не приховує, що зробив ракетні запуски у відповідь на спільні навчання, які проводять у ці дні Південна Корея та США. Влада Північної Кореї вимагає їх негайного припинення та обіцяє «потужні заходи у відповідь».

Схожа ситуація була й у жовтні. Тоді КНДР здійснила цілу серію ракетних запусків під час проведення спільних навчань США, Південної Кореї та Японії.

У листопадових маневрах беруть участь 240 бойових літаків, зокрема удосконалені американські винищувачі-бомбардувальники F-35. Вашингтон і Сеул заявили, що навчання необхідні для протидії потенційній загрозі з боку Північної Кореї, яка цього року влаштувала рекордну кількість ракетних запусків. При цьому Пхеньян назвав їх імітацією ядерного удару на південь Корейського півострова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що КНДР погодилася постачати Росії артилерійські снаряди. Після того, як Пхеньян визнав незалежність «ДНР» та «ЛНР», Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю.

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