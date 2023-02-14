Важкий удар по Ватикану: у Португалії католицькі священики розбестили майже 5 тисяч дітей

У Португалії 13 лютого оприлюднили доповідь незалежної комісії, яка розслідувала випадки сексуального насильства у католицьких установах країни. Було виявлено шокуючі факти. За останні 70 років майже 5 тисяч дітей стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священиків. При цьому багато розбещувачів вже не можуть бути покарані, оскільки минув термін давності їх злочинів.

Роботою комісії керував дитячий психіатр Педро Штрехт. Він наголосив, що подані в доповіді дані є найменшою із можливих цифр. Точна кількість жертв злочинів у католицьких установах не піддається підрахунку. Більшість дітей зазнавали сексуального насильства неодноразово. Злочини в основному відбувалися в католицьких семінаріях, притулках, школах та спортивних установах.

Понад 70% цих злочинів скоїли священики. Деякі з них продовжують служити у церквах Португалії. Штрехт пообіцяв опублікувати їхній список.

Нагадаємо, сексуальні скандали почали трусити католицьку церкву ще за Папи Бенедикта XVI. Його наступник Франциск вирішив очистити церкву від розбещувачів та педофілів. З того часу майже щороку в різних країнах надбанням громадськості стають шокуючі факти.

Останній такий скандал стався 2020 року в Німеччині. Архієпископ Кельна відмовився оприлюднювати доповідь, яку склала незалежна адвокатська контора на замовлення церкви. В результаті в Кельні парафіяни масово залишили лоно католицької церкви.

Нагадаємо, що «пастора» зі Львова засудили за 147 епізодів розбещення дівчаток.

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