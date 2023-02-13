Індексація пенсій: кому не варто чекати підвищення суми виплат

Пенсії в Україні масштабно перерахують у березні. Перерахунок не зачепить цілу низку категорій: тих, хто не заробив навіть на мінімальну виплату, хто вже отримує максимальну пенсію, а також тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за особливими правилами.

Про це пише «Обозреватель».

При підвищенні розміру пенсій враховується розмір розрахункової виплати. Орієнтовно його збільшать на 24%. Однак, якщо ваша пенсія вже, наприклад, на 5% вища за розрахунковий розмір через велику кількість стажу, то підвищення, відповідно, станеться на менший відсоток.

В деяких українців розмір виплати зовсім не зміниться. Йдеться про:

тих, які мали маленькі зарплати та невеликий стаж, якщо їхній розрахунковий розмір виплати вже нижчий за 25%;

тих, чия пенсія обмежена максимальним розміром виплати (становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних);

тих, які вийшли на заслужений відпочинок за особливими правилами.

Зазначимо, що індексація пенсій відбувається щороку в березні. Цього року її розмір буде вищим через високу інфляцію в 2022-му.

Точний розмір збільшення буде відомий після того, як розмір індексації озвучать у Мінсоцполітики.

Як відомо, розмір пенсії вважається за спеціальною формулою. Він залежить і від особистої заробітної плати, і від стажу. та від середньої заробітної плати по країні. Загалом за кожен рік роботи вам дадуть 1% розрахункового заробітку до пенсії. Розрахунковий заробіток при цьому вважається за формулою: співвідношення власної зарплати до середньої помножити на середню зарплату по країні.

Нагадаємо, раніше майбутнім пенсіонерам роз'яснили, як правильно подати заяву на призначення пенсії за віком, щоб не втратити частину виплат.

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