Використовуючи викрадені бази даних, шахраї вкрали 100 мільйонів гривень із банківських рахунків мешканців Маріуполя (фото, відео)

В Україні триває боротьба з шахрайством. Служба безпеки України припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «грабувати» українські банки. Ділки працювали в інтересах рф і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн. Про це повідомили у відомстві.

«До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста пушиліна. Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження „ідентифікації“ використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території», — йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що аби приховати сліди злочину, учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту.

«Для масового „обдзвону“ українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через мережу „Інтернет“ та спецобладнання на території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків. До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які „в темну“ виконували вказівки своїх керівників. У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у 8 областях нашої держави вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок», — йдеться у повідомленні.

На кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн було накладено арешт.

«Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, „виводячи“ їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації „днр“ та кураторів з фсб», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше ПриватБанк попередив про небезпечний шахрайський сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку.

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram