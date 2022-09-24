«Соцдопомога» від Нацбанку: шахраї вигадали нову «схему» обману українців

В Україні під час війни активізувалися шахраї, які пропонують українцям фейкові виплати. У Нацбанку повідомили, що аферисти поширюють інформацію про нібито соціальну допомогу НБУ.

Національний банк України нібито проводить благодійну акцію разом з фондом «Твоя опора» — всім українцям виплачується «соціально-індивідуальна виплата».

Для заповнення заявки на виплату такої допомоги зловмисники пропонують перейти до шахрайського чат-бота.

У Нацбанку уточнили, що фінустанова не здійснює жодних соціальних виплат. Наразі НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але в ній не йдеться про виплати.

Усі кошти, які надходять на спецрахунки НБУ на допомогу ЗСУ, перераховуються на потреби військових.

Кошти, що надходять на спецрахунок на гуманітарні потреби, отримує та розпоряджається Мінсоцполітики.

У Нацбанку розповіли, як за подібними схемами шахраї можуть присвоїти чужі гроші.

«На шахрайських сайтах, чат-ботах зловмисники можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки можуть бути скомпрометовані», — йдеться у повідомленні.

Під приводом оформлення виплати шахраї можуть просити повідомити секретну інформацію:

- пін-код до картки;

- тризначний номер зі зворотного боку картки;

- термін дії картки тощо.

Українців у НБУ закликали не переходити за неперевіреними посиланнями.

Якщо все ж таки необхідно перейти на сайт організації, адресу якої ви отримали у засланні, краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Перевіряти правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного або кількох символів.

Не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Заблокувати картку, якщо випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті.

Нікому не повідомляти пін-код до карти, три цифри на звороті карти, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.

У фінустанові закликали користуватися інформацією лише з офіційних джерел. Інформацію про всі види легальної фінансової допомоги, яку можуть отримати наші громадяни, можна переглянути на порталі https://aid.edopomoga.gov.ua.

Нагадаємо, днями у «ПриватБанку» попередили українців про небезпечний фішинговий сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку.

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