У п'яти містах України з'явилися безкоштовні зони Wi-Fi

В Україні, незважаючи на війну, триває технічна модернізація. Так, на вулицях Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова запрацював вільний інтернет. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Загалом встановлено близько 700 публічних Wi-Fi-зон. Назва мережі — UKRTELECOM_FREE. Місця вільного Wi-Fi позначені відповідними наліпками. Безоплатно скористатися інтернетом можна навіть за тимчасової відсутності електроживлення. В такому разі послуга буде доступна протягом 2−4 годин», — йдеться у повідомленні.

Дізнатися адреси зон із безплатним Wi-Fi у зазначених містах можна за посиланням.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти розповіли, чому мобільний телефон краще не класти біля увімкненого ноутбука.

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