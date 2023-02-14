Загибель американського волонтера під Бахмутом: опубліковано відео російського удару

Росіяни продовжують атакувати Україну. Американське видання The New York Times оприлюднило відеозапис цілеспрямованого ракетного удару рф по команді волонтерів у Бахмуті 2 лютого, внаслідок чого загинув американець Піт Рід.

Вони отримали у розпорядження відео ракетного удару по команді гуманітарних працівників у Бахмуті, які допомагали цивільним. Відео зняв естонський волонтер з організації Frontline Medics Ерко Лайдінен, який перебував поряд.

Аналіз відео показав, що удар був завданий протитанковою керованою ракетою «Корнет» з лазерним наведенням, яка має дальність дії близько трьох миль. З такої зброї зазвичай стріляють, тільки якщо військовий бачить та обирає ціль.

На відео видно, що Рід і група гуманітарних працівників стояли біля білого фургона, який вони використовували для перевезення гуманітарних вантажів. Ракета, що летіла паралельно землі, влучила прямо в фургон.

Експерти кажуть, що тип використаної зброї мав би дозволити військовому визначити характер цілі. З такою зброєю «можна очікувати, що той, хто стріляв, зможе відрізнити медичного працівника від військового».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Бахмуті загинув засновник гуманітарної організації Global Response Medicine (GRM) волонтер Піт Рід, який допомагав місцевому населенню. Він чотири роки був президентом ради директорів організації, а потім залишив цю посаду і поїхав до України. Піту було всього 33 роки.

Фото та відео: The New York Times

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