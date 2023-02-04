У Бахмуті загинув волонтер із США, завдяки якому врятовано тисячі життів

У Бахмуті, де точаться жорсткі бої, загинув засновник гуманітарної організації Global Outreach Doctors (GRM) волонтер Піт Рід, який допомагав місцевому населенню.

Як повідомляють GRM, Піт Рід чотири роки був президентом ради директорів організації, а потім залишив цю посаду і поїхав до України.

«Піту було всього 33 роки, але він прожив життя, слугуючи іншим, спочатку як морський піхотинець США, а потім надаючи гуманітарну допомогу», — зазначили в організації.

Як повідомляє CNN, смерть американця підтвердили в Держдепі США. А його дружина Алекс Кей Поттер написала в Instagram, що її чоловік загинув, рятуючи життя іншого члена команди: «Він евакуював мирних жителів і надавав допомогу пораненим, коли його машину швидкої допомоги було обстріляно. Він загинув, займаючись тим, у чому він був відмінним, що давало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена команди».

Нагадаємо, що влітку 2022 року в окупованому Донецьку у полоні бойовиків помер британський волонтер Пол Урі. Причиною його смерті називали нібито «хвороби та стрес».

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Фото із соцмереж

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