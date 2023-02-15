Зі Стрітенням Господнім-2023: красиві вітання у віршах, прозі та листівках

У середу, 15 лютого, віряни згадують про визначну подію — через 40 днів після Різдва Ісуса вперше принесли до Єрусалимського храму.

Тому свято відоме під двома назвами — Стрітення Господнє (слово символізує зустріч) або Принесення до храму.

В народі кажуть, що у цей день зима зустрічається з весною.

«ФАКТИ» зібрали яскраві листівки та теплі привітання зі святом.

Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров`я добавляє.

У день побаченої днини —

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти…

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

З Господнім Стрітенням Вас вітаю

І миру, і щастя я Вам бажаю!

У день цей про спасіння Бога моліть!

І хай Спаситель Вас благословить!

Зі Стрітенням Господнім

Вітаємо від душі!

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

Стрітення день називається.

Днів настільки великих не багато.

Нехай всі шляхи ваші зустріччю кінчаються:

Зі щастям, з любов’ю і з Богом.

***Стрітення Господнє — важливе православне свято, свято зустрічі Старого та Нового Завітів. Я щиро вітаю тебе з цим світлим днем ​​і щиро бажаю, щоб милість Божа завжди простягалася над тобою та всіма близькими тобі людьми.

***У цей день хочеться побажати тільки самого світлого. Хай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров’я, мир і любов ніколи не покидають ваш дім. А удача буде вірним помічником в будь-якій справі.

Раніше ми розповідали про традиції та заборони свята Стрітення.

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