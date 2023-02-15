Жителі Київщини можуть отримати гроші від благодійного фонду та Корпусу Милосердя: як подати заявку

Міжнародні організації продовжують допомагати українцям, які постраждали від війни.

Нещодавно стало відомо, що благодійний фонд «Карітас-Київ» у співпраці з Корпусом Милосердя (Mercy Corps) запускає новий проєкт, який реалізується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у Київській області. Він розрахований на 3 місяці (до кінця квітня включно).

Про це йдеться на порталі Гірської сільради.

Допомога виділятиметься людям, які прибули з сіл, селищ та міст, що знаходяться під тимчасовою окупацією або перебувають у зонах прифронтового конфлікту.

Пріоритети надання допомоги будуть розставлені наступним чином:

- домогосподарства з найбільш постраждалих від конфлікту регіонів (ВПО та місцеве населення, житло яких пошкоджене чи зруйноване);

- сім'ї з рівнем фактичного доходу менше ніж 5400 грн на особу;

- літні люди (60 + років);

- сім'ї, в яких є особи/діти з групою інвалідності;

- сім'ї, в яких є вагітна жінка або мати-годувальниця з дитиною до 2 років;

- сім'ї з тяжкохворими людьми (підтверджується медичними довідками/виписками тощо);

- самотні батько/мати, які самостійно виховують неповнолітніх дітей;

- багатодітні сім'ї;

- сім'ї з дітьми віком до 18 років.

Участь у програмі можуть брати:

- сім'ї, які протягом останніх 5 місяців не отримували грошової допомоги від будь-яких гуманітарних організацій;

- домогосподарства, що мають одну та більше зазначених вище категорій уразливості.

Сума багатоцільової грошової допомоги складає на місяць 2220 грн на кожного члена домогосподарства.

Сім'я отримує одноразову виплату одразу за три місяці. Загальна сума допомоги не перевищує 33 300 грн, що залежить від кількості членів домогосподарства.

При реєстрації важливо мати оригінали документів, що ідентифікують особу, а також документи, що підтверджують категорію вразливості.

Нагадаємо, українці, які постраждали від війни, також можуть отримати допомогу від УВКБ ООН.

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