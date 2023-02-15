Вбивала немовлят і «співчувала» їх батькам: у Британії судять медсестру-вбивцю

У британському Манчестері триває суд над 32-річною медсестрою Люсі Летбі, яку звинувачують у вбивстві семи немовлят та замаху на вбивство ще десяти. Всі свої злочини та замахи на них вона вчиняла у неонатальному відділенні лікарні міста Честера, але відкидає всі 22 висунуті проти неї звинувачення, пише BBC.

Звинувачена у численних вбивствах

Натомість сторона обвинувачення представила на суді матеріали, згідно якими до січня 2015 року статистика смертності немовлят у неонатальному відділенні Лікарні графині Честерської була така ж, як і в інших таких самих відділеннях, однак протягом наступних півтора року кількість померлих немовлят різко зросла.

Хоча причин незвичайних смертей і різких погіршень стану малюків знайти так і не вдалося, вони всі мали спільний знаменник: присутність однієї з неонатальних медсестер. Тому керівництво лікарні звернулося до поліції, яка провела ретельне розслідування.

Один зі злочинів, у яких звинувачують жінку, вразив суд своєю жорстокістю — Летбі чотири рази поспіль (!) намагалася вбити одну й ту ж недоношену дитину, і остання спроба таки стала фатальною. Вперше медсестра ввела дівчинці повітря, але спрацювала сигналізація. Під час другої спроби інший працівник лікарні помітив, що вона стояла у дверях затемненої палати, де був інкубатор із дівчинкою. Летбі спокійно сказала, що дитина чомусь виглядає блідою. Чергова медсестра увімкнула світло, побачила, що дівчинка не дихає, але змогла її врятувати.

Після третьої спроби у «Дитини I» знову виявили надлишок повітря у шлунку. Тоді дівчинку тимчасово перевели до іншої лікарні, де її стан стабілізувався, а згодом відвезли назад до Честера. Коли після четвертої спроби спрацювала медична сигналізація, Летбі знову опинилася поряд з інкубатором. Уранці дитина померла.

Одразу ж після смерті дитини і омовіння тіла матір'ю у ванну кімнату зайшла медсестра Летбі. За словами матері, вона посміхалася і почала розповідати про те, як вона була при першому купанні дитини та що дівчинці це дуже сподобалося. Пізніше Летбі надіслала батькам померлої дівчинки листівку зі співчуттями й навіть сфотографувала її, зберігши зображення на своєму смартфоні.

Присяжні також почули історію братів-близнюків L та M. Летбі звинувачують у тому, що вона намагалася їх убити у квітні 2016 року. Першому жінка додала інсулін у поживну суміш, а другом у ввела повітря у вену. У підсумку обидва хлопчики опинилися на межі смерті.

Коли за два роки в будинку Люсі Летбі в Честері провели обшук, виявили медичні записи, в яких докладно описувалося, які ліки й кому вона вводила.

Судовий проце досі триває і присяжні сподіваються, що звинувачувана бодай пояснить мотиви своїх дій.

Нагадаємо, що у США також мають винести вирок дітовбивці — психічно хвора жінка вбила власного 6-річного сина, послухавшись «наказу» у власній голові.

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