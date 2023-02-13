Не хотів лягати спати: мати застрелила свого шестирічного сина

В США суд округу Дакота визнав винною 28-річну мешканку Міннесоти Джуліссу Талер у холоднокровному вбивстві свого 6-річного сина. За її словами, вона застрелила власну дитину, бо той не хотів спати, повідомляє Daily Mail.

Загиблий хлопчик

За даними слідства, посварившись з сином, молода мати стала агресивною, вивела дитину з дому, взявши із собою рушницю. Коли вони сіли в машину, жінка 9 разів (!) вистрілили в малого, після чого поклала труп в багажник і поїхала.

Коли після повідомлення, що хтось керує автомобілем із розбитим вікном і спущеним колесом, поліцейські зупинили авто, на них чекала страшна знахідка в багажнику. Також на закривавленому автокріслі було виявлено великий кульовий отвір.

Згодом у смітнику обабіч дороги було знайдено рюкзак хлопчика з робочими аркушами та домашніми завданнями для дитячого садка, підписаними його іменем, а тести ДНК показали, що кров убитого хлопчика була на одязі та шкірі його матері.

Дослідивши історію пошуку в Інтернеті обвинуваченої, слідчі з’ясували, що вона цікавилася, як зарядити дробовик, виплатою страхування життя, якщо дитина помре, і скільки крові може втратити шестирічна дитина.

Примітно, що у січні 2021 року Джулісса була позбавлена права на опіку над своїм сином після того, як Департамент соціальних служб округу Дакота дізнався, що вона «переживає психоз і чує голоси, які наказують їй покінчити з собою». Однак за два тижні до вбивства служителі Феміди вирішили, що жінка вже не представляє загрози.

Нині американці загрожує довічне ув'язнення без умовно-дострокового звільнення. Остаточне виголошення вироку призначено на 16 лютого.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про моторошну історію з рф, де мати власноруч задушила трьох дітей, оскільки «в них вселився диявол».

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