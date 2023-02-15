Намагаються зробити життя українців нестерпним: Шмигаль про спроби окупантів залишити країну без води

Після атак на українську енергосистему російські окупанти спускають воду з Каховського водосховища й у такий спосіб намагаються позбавити українців питної води, яку отримують з річки Дніпро.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«На сьогодні росія має намір зробити умови життя в Україні нестерпними. 14 ракетних атак на українську енергетику. Остання атака на енергосистему, 10 лютого, тривала понад добу. Ракетами та дронами було обстріляно шість енергооб'єктів та сім високовольтних підстанцій магістральних мереж», — сказав очільник Кабміну.

Прем'єр повідомив, що енергетикам вже вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами, і на сьогодні незначні мережеві обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, а також частині Херсонської та Харківської областей.

«Але ворог не зупиняється. Тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води», — заявив прем'єр.

Крім того, Шмигаль повідомив, що ще більшою є атомна загроза, оскільки зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

«Гадаю, нікому не треба пояснювати, чим це загрожує Україні, Європі та світу загалом. Тому цивілізований світ не має мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, щоб вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюся до міжнародних партнерів і наголошую: інакше ми зіткнемося з екологічною катастрофою, яка матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту», — наголосив Шмигаль.

Наприкінці минулого тижня МАГАТЕ заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов'язаний з падінням рівня води у водосховищі. При цьому «зниження рівня води може стати джерелом занепокоєння, якщо йому дозволять продовжуватись».

В Укргідроенерго вважають, що росіяни навмисно скидають воду з Каховської ГЕС.

У Запорізькій ОВА припускають, що метою осушення водоймища може бути часткове затоплення території на південь від греблі, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро. Там заявляють, що російські окупанти «відкрили шлюзи станції, побоюючись наступу українських військових».

Також повідомлялося, що у Запорізькій області впав рівень води у Дніпрі. У місцевих ТГ-каналах публікували знімки, що показують, що вода у річці значно відійшла від звичної берегової лінії.

Раніше російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вони зруйнували частину дамби та шлюзів. У районі шлюзів встановили свої вогневі точки, звідки б'ють по півдню України.

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