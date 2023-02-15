Українські солдати постійно борються за те, щоб відремонтувати зламану зброю. Приватна ініціатива хоче це змінити. Колишній директор з питань Європи Ради нацбезпеки США та ключовий свідок першого імпічменту Дональда Трампа планує направити в Україну приватний гуманітарний контингент для допомоги в ремонті озброєння і важкої техніки. Про це повідомляє телеканал n-tv. Зокрема, до 200 механіків допоможуть країні швидше обслуговувати зброю.

Згідно з повідомленням, за підтримку відповідає Олександр Віндман, колишній американський військовослужбовець був членом Ради національної безпеки США при тодішньому президенті Дональді Трампі з 2018 по 2020 рік. Як радник Віндман відповідав за Європу та Азію, але передусім за Україну. Крім того, Віндман народився в Києві.

Місія фінансуватиметься донорами. Очікується, що перші учасники прибудуть в Україну з березня. Однак зі звіту не зрозуміло, чи вистачить грошей на більшу кількість механіків.

Віндман свідчив проти Дональда Трампа в першому судовому процесі щодо імпічменту і був звільнений. Після того він закінчив докторську програму Інституту зовнішньої політики Школи передових міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS), і зараз є директором Інституту поінформованого американського лідерства фонду VetVoice, який об’єднує американських ветеранів.

Нагадаємо, польська ремонтна майстерня латає українську зброю. Окрім того, польські механіки постійно контактують з технічними спеціалістами в Україні — багато з яких до війни були цивільними особами — і навчають їх за допомогою зашифрованих програм, як ремонтувати все, від танків до ракет.

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