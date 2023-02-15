У відомого футболіста збірної померла 5-річна дочка: через трагедію він пропустить матч єврокубка

Жахлива трагедія спіткала сім'ю 23-річного нападника французького «Нанта» та збірної Камеруну Ігнатіуса Ганаго.

У футболіста після нетривалої хвороби померла єдина дочка — п'ятирічна Хлоє, яка разом із мамою проживала в Камеруні. Ігнатіус вимушено перервав підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, де «Нант» зіграє з туринським «Ювентусом», і терміново вирушив на батьківщину, щоб попрощатися з дочкою.

Також на знак пам'яті про свою доньку футболіст замінив аватарку на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото Хлоє…

«Наші думки з тобою, Гана. Клуб поряд із тобою у цьому жахливому випробуванні», — йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційних ресурсах «канарок».

Le FC Nantes est en deuil.



C'est avec une profonde tristesse que le Football Club de Nantes appris le décès de la fille de notre attaquant, Ignatius Ganago.



On pense fort à toi Gana'.

Le Club є avec toi a travers cette terrible épreuve. — FC Nantes (@FCNantes) February 14, 2023

Зазначимо, що Ганаго перейшов із «Ланса» до «Нанту» на початку сезону-2022/2023. За «канарок» форвард провів у всіх турнірах 24 матчі, в яких забив 4 м'ячі. Також на рахунку Ігнатіуса 11 матчів за збірну Камеруну, разом із якою нападник став бронзовим призером Кубка Африканських націй-2021.

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