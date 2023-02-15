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Спорт

У відомого футболіста збірної померла 5-річна дочка: через трагедію він пропустить матч єврокубка

15:25 15 лютого 2023
Ігнатіус Ганаго

Жахлива трагедія спіткала сім'ю 23-річного нападника французького «Нанта» та збірної Камеруну Ігнатіуса Ганаго.

У футболіста після нетривалої хвороби померла єдина дочка — п'ятирічна Хлоє, яка разом із мамою проживала в Камеруні. Ігнатіус вимушено перервав підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, де «Нант» зіграє з туринським «Ювентусом», і терміново вирушив на батьківщину, щоб попрощатися з дочкою.

Також на знак пам'яті про свою доньку футболіст замінив аватарку на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото Хлоє…

«Наші думки з тобою, Гана. Клуб поряд із тобою у цьому жахливому випробуванні», — йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційних ресурсах «канарок».

Зазначимо, що Ганаго перейшов із «Ланса» до «Нанту» на початку сезону-2022/2023. За «канарок» форвард провів у всіх турнірах 24 матчі, в яких забив 4 м'ячі. Також на рахунку Ігнатіуса 11 матчів за збірну Камеруну, разом із якою нападник став бронзовим призером Кубка Африканських націй-2021.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наречена Криштіану Роналду втратила сина під час пологів.

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