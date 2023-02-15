У відомого футболіста збірної померла 5-річна дочка: через трагедію він пропустить матч єврокубка
Жахлива трагедія спіткала сім'ю 23-річного нападника французького «Нанта» та збірної Камеруну Ігнатіуса Ганаго.
У футболіста після нетривалої хвороби померла єдина дочка — п'ятирічна Хлоє, яка разом із мамою проживала в Камеруні. Ігнатіус вимушено перервав підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, де «Нант» зіграє з туринським «Ювентусом», і терміново вирушив на батьківщину, щоб попрощатися з дочкою.
Також на знак пам'яті про свою доньку футболіст замінив аватарку на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото Хлоє…
«Наші думки з тобою, Гана. Клуб поряд із тобою у цьому жахливому випробуванні», — йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційних ресурсах «канарок».
Le FC Nantes est en deuil.— FC Nantes (@FCNantes) February 14, 2023
C'est avec une profonde tristesse que le Football Club de Nantes appris le décès de la fille de notre attaquant, Ignatius Ganago.
On pense fort à toi Gana'.
Le Club є avec toi a travers cette terrible épreuve.
Зазначимо, що Ганаго перейшов із «Ланса» до «Нанту» на початку сезону-2022/2023. За «канарок» форвард провів у всіх турнірах 24 матчі, в яких забив 4 м'ячі. Також на рахунку Ігнатіуса 11 матчів за збірну Камеруну, разом із якою нападник став бронзовим призером Кубка Африканських націй-2021.
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