Тренуєшся для себе: зарядка від Аніти Луценко для пишних красунь, які тільки починають займатися спортом (відео)

Тренерка п'яти сезонів проєкту «Зважені та щасливі» Аніта Луценко запропонувала комплекс ефективної зарядки для людей, які мають зайву вагу та лише почали підкорювати спорт.

Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу пише, що таким людям важко почати займатися спортом, складно знайти правильну зарядку, складно виконувати вправи.

На її думку, найголовніше завдання — розпочати, а мотивація часто приходить під час тренування.

Луценко вважає, що проводить заняття не лише для схуднення, а й для збереження здоров'я.

Тренерка запевняє, що на результат, правда, потрібно попрацювати. Вже за місяць можна буде побачити суттєві зміни, навіть людям з вагою тіла 80+.

«Пам'ятай, що ти намагаєшся не для когось, а для себе. Коли дійсно працюєш для себе, то мрієш не про найшвидший результат, а про найкращий. Саме над таким я працюю з тобою», — закликає спортсменка.

Вона уточнює, що цю зарядку потрібно виконувати місяць, а потім можна переходити до наступного рівня.

Луценко не рекомендує робити це тренування вагітним, під час критичних днів, протягом 6−8 тижнів після пологів, при хворобах опорно-рухового апарату або серцево-судинної, дихальної, статевої систем.

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