«Вирішив померти без чужої крові на руках: у рф наклав на себе руки сроковик, якого хотіли відправити в Україну

В рф 20-річний строковик Сергій Грідін вкоротив собі віку через те, що його планували відправити до України, де він мав усі шанси стати одним із «200-х». Про це він написав у своїй передсмертній записці, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Так юнак вирішив померти «на рідній землі, без чужої крові на руках».

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За словами строковика, командування хотіло примусово відправити його на війну.

«Я не бажаю підкорятися людям, які не викликають нічого, окрім страху і огиди. Зламати мене вам не вдалося і вже не вдасться», — розповів він.

Нагадаємо, раніше Цаплієнко розповів про таємні причини шаленства бойовиків ЧВК «Вагнер» в боях за Соледар.

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