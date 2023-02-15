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«Вирішив померти без чужої крові на руках: у рф наклав на себе руки сроковик, якого хотіли відправити в Україну

13:55 15 лютого 2023
Російські мобілізовані

В рф 20-річний строковик Сергій Грідін вкоротив собі віку через те, що його планували відправити до України, де він мав усі шанси стати одним із «200-х». Про це він написав у своїй передсмертній записці, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Так юнак вирішив померти «на рідній землі, без чужої крові на руках».

Скрн посту матері

За словами строковика, командування хотіло примусово відправити його на війну.

«Я не бажаю підкорятися людям, які не викликають нічого, окрім страху і огиди. Зламати мене вам не вдалося і вже не вдасться», — розповів він.

Нагадаємо, раніше Цаплієнко розповів про таємні причини шаленства бойовиків ЧВК «Вагнер» в боях за Соледар.

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