За добу в Україні ліквідовано майже 700 окупантів, 7 броньованих машин і чотири танки, — Генштаб

Протягом 357-ї доби російського повномасштабного вторгнення ворог завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей, підрахували в Генеральному штабі ЗСУ.

Але підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них — Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

При цьому втрати противника вражають. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, для приховування кількості загиблих, їх тіла почали спалювати. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Водночас цивільним послуги з кремації не надаються.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Загалом завдяки відмінній роботі українських бійців за минулу добу було ліквідовано близько 700 російських військових, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 2 оперативних БПЛА, 6 автоцистерн та одну одиницю спеціальної автотехніки.

Серед коментаторів новини Генштабу цього разу були й іноземці — з Фінляндії та Грузії.

«Майже п'ять мотопіхотних рот знову впали за добу», «Перемоги, свободи та миру Україні! Смерть російським терористам окупантам!», — пишуть вони.

Нагадаємо, що за даними німецьких ЗМІ, Бундесвер розпочинає навчання українських солдатів на Leopard 2, які мають бути передані Україні для забезпечення нового контрнаступу.

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