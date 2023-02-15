«Не скажу, де і коли»: Дмитро Комаров показав «Центр прийняття рішень»

Відомий мандрівник, автор проєкту «Світ навиворіт» (1+1) Дмитро Комаров з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну висвітлює воєнні злочини агресора. Декілька місяців Дмитро працював над створенням документального проєкту «Рік», прем’єру якого присвятив річниці великої війни з росією — 24 лютого. На своїй сторінці в соціальній мережі Дмитро, поділився найбільш складними й важливими моментами створення картини. Комаров став одним з перших журналістів, який показав процес прийняття рішень стосовно ведення військових дій.

— Я свідомо називаю це місце «Центр прийняття рішень», бо саме так наш ворог називає такі місця, — написав Дмитро. — І саме вони — головна мета ворога. Це Центр бойового управління. Не скажу, де і коли відбувалась зйомка. Все було зроблено з дотриманням заходів безпеки після довгих місяців очікування зустрічі.

Дмитро Комаров від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну висвітлює воєнні злочини агресора

Дмитро зізнався, що мріяв зробити інтерв'ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але це було дуже складно.

— Мені вдалося реалізувати свою мрію журналіста та зробити інтерв'ю із Сирським у його робочій атмосфері, — розказав Комаров. — Як керують бойовими діями? Де ухвалюють стратегічні рішення? Що сталося восени на Харківщині — як ЗСУ та всі інші Сили оборони України змусили «другу армію світу» посипатися та втекти?.. Особисто для мене ця зустріч залишила дуже приємні враження — я побачив перед собою не тільки військового, а перш за все людину — скромну, ввічливу, людяну.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко назвав строки закінчення війни.

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