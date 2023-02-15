По сто доларів на людину: як українцям отримати допомогу від іноземних благодійників

Благодійні організації США запустили кілька платформ для надання допомоги українцям, які постраждали від війни.

Одноразову допомогу $ 100 (за офіційним кусом НБУ 3568 грн) можна отримати через американську платформу Gate to Ukraine.



Платформа допомагає американцям робити донати українським багатодітним сім'ям, які постраждали внаслідок війни, які були змушені переїхати або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Кошти надають приватні особи.

Подати заявку на отримання виплати можуть сім'ї з дітьми до 18 років, які:

- перебувають у зоні бойових дій;

- проживають на деокупованих чи тимчасово окупованих територіях.

Заявки розміщуються на сайті, де благодійники можуть обрати, кому надавати допомогу.

Для верифікації одержувачів до заявки слід додати відео.

Щоб отримати допомогу, сім'я заповнює заявку (до неї потрібно прикріпити відео). Далі заявка проходить перевірку. Анкета перекладається англійською мовою та розміщується на сайті платформи.

Коли на адресу заявника надходить донат, кошти надсилаються на його картку або банківський рахунок (зазначається у заявці).

Крім того, у заявці можна буде вказати, чи потребує сім'я евакуації. Також можна додати фотодокази військових злочинів росії.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Червоний Хрест почав виплачувати українцям по 2,5 тисяч гривень.

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram