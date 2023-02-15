Більшість цілей збито: ворог запускав над Києвом шість повітряних куль

В середу, 15 лютого, в столиці було оголошено повітряну тривогу через ворожі повітряні кулі в небі.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«Попередньо, в повітряному просторі Києва було виявлено близько 6 ворожих повітряних цілей. За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті», — сказано у повідомленні.

За попередніми висновками фахівців, повітряні кулі могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідувальне обладнання. Метою запуску куль, як припускають у КМВА, було виявлення та виснаження української ППО.

Остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде здійснено після аналізу решток збитих об’єктів.

В то й же час речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ЗСУ намагались не відпрацьовувати засобами ППО по повітряних кулях, оскільки подібні кулі загарбники вже застосовували 12 лютого.

За його словами, «це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу». Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору.

Також він заявляв раніше, що причин для занепокоєння немає, і додав, що росіяни почали запускати кулі не так давно, однак для мирного населення жодної небезпеки ці пристрої не становлять.

Нагадаємо, раніше іноземні журналісти констатували, що ресурси країни-агресора виснажились, тому окупанти, ймовірно, вирішили зробити ставку на авіацію, і нині посилено стягують до українських кордонів бойові літаки й вертольоти. Не виключено, що використання безпілотних повітряних куль викликано потребою економити більш дорогі ударні безпілотники типу «Шахед».

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