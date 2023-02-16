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Україна

«Ворог втрачає стільки своїх людей, що по всій росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпіха», — Зеленський

8:29 16 лютого 2023
Володимир Зеленський

Росіяни продовжують атакувати Україну. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що треба зробити «весну такою, щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги».

«Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо. Ворог уже зараз втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій росії скоро буде складно знайти, наприклад, „морпіха“. І наше завдання — зробити так, щоб усе менше знаходилося там і бажання утримувати в окупації українські території», — заявив він.

Президент також повідомив, що провів економічну нараду.

«Багато питань. Всі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей і галузей. Аграрний сектор — дуже гостре питання гуманітарного розмінування землі. На рівні Кабінету Міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності — очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися. Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів — це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій», — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно під Вугледаром росіяни зазнали нищівної поразки. Під час бою загинуло дуже багато і російських морпіхів.

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