У ніч проти 16 лютого противник випустив по Україні понад 30 ракет: у ЗСУ розповіли перші подробиці атаки

У ніч проти четверга, 16 лютого, ворог завдав чергового удару по Україні.

Як повідомили в командуванні Повітряними силами, ворог випустив 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що ворог вночі запускав БПЛА та ракети. Є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. «Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА», — додав він.

За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих нема, пожежу загасили.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, ворог завдав 3 ракетні та 18 авіаційних ударів, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Так, у Покровську Донецької області троє людей загинули, одинадцятеро поранені, одна людина знаходиться у важкому стані. За словами керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу, 3 магазини, 8 легкових авто.

На фронті противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 20 населених пунктів. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів.

«В Чаплинці Херсонської області 14 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл міста з метою звинувати та дискредитувати Збройні Сили України. За словами свідків, ракети летіли з південного напрямку, зі сторони тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим», — зазначили у Генштабі та додали: «У Сімферополі місцевим „Центром крові“ розпочато масовий збір крові у цивільних громадян і доставка її з інших станцій переливання крові півострову. Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій. Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях».

За офіційними даними, втрати ворога на ранок 16 лютого перевищили 140 тисяч військових вбитими.

Фото Генштабу

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Знищено російський гвинтокрил Ка-52. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 6 районів зосередження живої сили та 2 його склади боєприпасів.

Нагадаємо, що видання The Financial Times цитувало високопоставленого дипломата НАТО, який не виключив, що росіяни «готуються розпочати повітряну кампанію і тому намагаються вивести з ладу протиповітряну оборону України своїми атаками». Західна розвідка припускає, що в бойових діях може бути застосовано до 80% військової авіації рф.

Про активізацію ворожої авіації на Луганщині в районі Білогорівки розповідав й очільник обласної ОВА Сергій Гайдай.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram