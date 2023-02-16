Китай чи інопланетяни: які загадкові об’єкти збили американські ППО над своєю територією

З початку лютого однією з головних тем обговорення в американських ЗМІ стали загадкові літальні об'єкти, які з'являлися над територією США. В результаті було збито чотири такі об'єкти.

4 лютого американські військові атакували ймовірну повітряну кулю-розвідник над Південною Кароліною. До того вона кілька днів літала над територією США. Вашингтон заявив, що об'єкт прибув з Китаю і відстежував те, що відбувається на стратегічних об'єктах країни.

10 лютого США збили другий об'єкт. Він був розміром з невеликий автомобіль. Представники Пентагону заявили, що він не мав жодних двигунів або систем управління. Про його можливе походження та призначення після цього офіційно не повідомлялося. Об'єкт був збитий над північною частиною Аляски.

11 лютого американський винищувач збив на великій висоті об'єкт, який знаходився в повітряному просторі Канади приблизно за 160 км від американського кордону. Його описували як циліндричний об'єкт меншого розміру, ніж перший передбачуваний шар-шпигун. Міністр оборони Канади Аніта Ананд на брифінгу заявила, що об'єкт летів на висоті приблизно 12 км і становив загрозу безпеці цивільних польотів.

12 лютого американський винищувач збив четвертий об'єкт біля озера Гурон. За словами офіційних осіб, об'єкт мав форму восьмикутника і знаходився на висоті трохи більше 6 км. Це справді небезпечно для цивільної авіації. Американські ЗМІ повідомили, що з об'єкту звисали кілька ниток.

З першим об'єктом все більш-менш ясно. У середу, 15 лютого, газета The Washington Post повідомила, що повітряна куля стартувала з військової бази на острові Хайнань у південній частині КНР. Спостереження за його переміщеннями велося американською військовою розвідкою з першого дня. Куля вторглася у повітряний простір США наприкінці січня. Після цього було ухвалено рішення збити об'єкт.

За словами джерел у Пентагоні, спочатку куля слідувала курсом на підконтрольний США острів Гуам, де знаходиться кілька американських військових баз, але потім несподівано рушила на північ. Пізніше вона летіла над Алеутськими островами і дрейфувала над Канадою, звідки її, мабуть, сильним вітром занесло в повітряний простір США. Аналітики не виключають, що Китай не планував такого повороту подій.

Пекін категорично заперечує, що цей літальний об'єкт використовувався для збору розвідувальної інформації. Усі звинувачення у шпигунстві КНР відкидає. Свою причетність до решти трьох збитих об'єктів у Пекіні також відмовляються визнати.

Туман таємничості навколо чотирьох інцидентів згустів після несподіваної заяви глави NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) генерала Глена Ван Херка. «Я не збираюся класифікувати ці об'єкти як повітряні кулі. Ми називаємо їх об'єктами не просто так. Ми бачимо дуже, дуже маленькі об'єкти, у яких дуже низька поверхня, що відбиває», — сказав генерал журналістам.

Ті відразу поцікавилися, чи можуть ці літаючі об'єкти мати позаземне походження?

«Я залишу розвідці та контррозвідці з'ясувати це. Зараз я нічого не виключаю», — туманно заявив Ван Херк.

Його відповідь відразу породила теорію про те, що в повітряному просторі США та Канади було збито НЛО. Зазначається, що об'єкти були збиті винищувачами F-22 та F-16, які використовували ракети вартістю сотні тисяч доларів.

Білий дім вирішив заспокоїти громадськість. Це доручили представнику Ради національної безпеки США Джону Кірбі. Він провів спеціальну пресконференцію. Але і його роз'яснення виявилися не дуже переконливими.

За словами Кірбі, перший об'єкт був досить значних розмірів. Він міг підняти в повітря три шкільні автобуси. Куля переміщалася на висоті 18 000 метрів, значно вище, ніж літають літаки цивільної авіації. Три інші об'єкти летіли набагато нижче — від 6 000 до 12 000 метрів, що робило їх значно небезпечнішими для авіалайнерів. Крім того, у них не було двигунів, отже вітер міг будь-якої миті змінити їхню траєкторію. І ці об'єкти були значно меншими за розмірами порівняно з першим.

Однак Кірбі був змушений визнати, що їхнє походження і призначення, як і раніше, неясні. Він підтвердив, що один із них був циліндричним, інший мав форму восьмикутника. Він не зміг відповісти на запитання, завдяки чому об'єкти трималися у повітрі.

Адмірал у відставці запевнив, що позаземне походження об'єктів виключається.

Але коли його запитали, чому тоді досі ніхто не заявив про належність цих об'єктів, Кірбі відповів: «Ми тут знаходимося на недослідженій території, вибачте за каламбур. Ми просто не знаємо».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що Пентагон підтвердив справжність фото та відео НЛО, знятих персоналом кораблів ВМС США.

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