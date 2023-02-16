Капітана збірної Туреччини знайдено мертвим під завалами: разом із ним загинули вагітна дружина та син

Список жертв руйнівного землетрусу, що забрав життя десятків тисяч людей у Туреччині та Сирії, щодня поповнюється все новими й новими іменами.

Під завалами будинку в місті Хатай рятувальники знайшли тіло капітана збірної Туреччини із гандболу Джемаля Кютахья. Разом із главою сімейства загинули його вагітна дружина Пелін, п'ятирічний син Чинар та свекруха.

Поховали спортсмена у його рідному місті Конья. На похороні були присутні президент Турецької федерації гандболу Угур Килич, головний тренер національної чоловічої збірної з гандболу Окан Халай, його товариші по команді та вболівальники.

«Турецький гандбол та турецький спорт втратив дуже патріотичного та талановитого спортсмена. Нам дуже шкода, це важко передати словами. Сподіваюся, вони на небі. Мої співчуття всій нашій країні. У Джемаля було багато друзів у гандбольній спільноті, його товариші по команді теж тут. Усі зібралися тут, щоби попрощатися з ним. Нам усім потрібно набратися терпіння та згуртуватися», — сказав на прощанні із загиблим спортсменом Угур Килич.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı pic.twitter.com/DH5cWzpkSp - Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) February 15, 2023

Додамо, що Кютахья виступав за клуб «Хатай», який лідирував у цьому сезоні чемпіонату Туреччини. Крім традиційного гандболу, захищав кольори національної збірної з пляжного гандболу, ставши бронзовим призером Середземноморських пляжних ігор, які проходили у 2015-му в Італії, та найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи у 2019-му та 2021-му. Також, виступаючи за команду «Аль-Шамал» із Катару, став переможцем Ліги чемпіонів арабських держав у 2020-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що землетрус забрав життя ексфутболіста збірної Сирії Надера Джухадара та його сина.

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